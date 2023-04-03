Собственный домик в Великобритании, куда можно приехать на выходные и в отпуск это явление очень редкое

Террас-хаусы (много домиков в ряд, иногда - целая улица), семидетечд-хаусы (2 домика с общей стеной), реже - отдельные дома или бунгало (одноэтажные дома). И все это жилье имеет садики. Где - побольше, где - поменьше.

Однако, в Великобритании есть крошечные огородики, которые называются «allotment». И, похоже, именно здесь родилась идея выдавать землю, чтобы люди могли прокормиться, ведь впервые это начали делать аж в 1795 году.

Участки желающие могут взять в длительную аренду у муниципалитета. Здесь нельзя поставить дом, но можно поставить сарайчик (shed).

Примерно как было в советское время у моих бабушки с дедушкой. Только участки совсем маленькие 1,5-3 сотки.

Такие участки востребованы и даже сложилась интересная субкультура. Allotment есть, например, у бывшего премьера в оппозиции Джереми Корбина.