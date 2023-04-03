МакSим сорвала очередной концерт, поклонники требуют остановить ее гастрольный тур

По словам администратора фан-клуба исполнительницы Виктории Титовой, МакSим не попадала в ноты.

Титова рассказала, что певица во время выступления совершала непонятные движения, путала слова собственных песен.

Концертный директор МакSим Павел Назаров признал, что она чувствовала себя не лучшим образом во время концерта.

При этом он подчеркнул, что звезда исполнила все песни и не ушла со сцены раньше времени. Он также сказал, что сейчас МакSим чувствует себя лучше.

В день концерта МакSим в Твери ее фанаты в соцетях активно требовали остановить гастрольный тур, чтобы исполнительница могла поправить свое здоровье и восстановиться.