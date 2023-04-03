Илон Маск может быть одним из самых больших шишек в корпоративном мире, но его завтрак менее питателен, чем можно было бы ожидать.
Недавно генеральный директор Twitter раскрыл некоторые подробности о своем утреннем распорядке, сообщив, что каждое утро он балует себя пончиком.
Все началось с того, что Питер Диамандис, один из партнеров-основателей компании Fountain Life, занимающейся здравоохранением, написал в Твиттере в начале этой недели, что "сахар - это яд".
Маск, пытаясь развенчать эту теорию, ответил на сообщение: "Я ем пончик каждое утро. И все еще жив".
Затем Диамандис уточнил, что он имел в виду, в следующем твите: "Хорошо, Элон, позволь мне уточнить. Сахар - это медленный яд", хотя основатель SpaceX не потрудился отправить еще один ответ.
Илон Маск рассказал о своем странном выборе завтрака
Генеральный директор компании Tesla любит начинать свой день с лакомства, наполненного сахаром.
Илон Маск может быть одним из самых больших шишек в корпоративном мире, но его завтрак менее питателен, чем можно было бы ожидать.
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