Илон Маск рассказал о своем странном выборе завтрака

Илон Маск может быть одним из самых больших шишек в корпоративном мире, но его завтрак менее питателен, чем можно было бы ожидать.



Недавно генеральный директор Twitter раскрыл некоторые подробности о своем утреннем распорядке, сообщив, что каждое утро он балует себя пончиком.



Все началось с того, что Питер Диамандис, один из партнеров-основателей компании Fountain Life, занимающейся здравоохранением, написал в Твиттере в начале этой недели, что "сахар - это яд".



Маск, пытаясь развенчать эту теорию, ответил на сообщение: "Я ем пончик каждое утро. И все еще жив".



Затем Диамандис уточнил, что он имел в виду, в следующем твите: "Хорошо, Элон, позволь мне уточнить. Сахар - это медленный яд", хотя основатель SpaceX не потрудился отправить еще один ответ.