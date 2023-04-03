Новые желтые ворота, протянувшиеся почти на милю, сыграли решающую роль в сохранении лагуны, подверженной наводнениям, сухой во время недавних приливов.
Но то, что должно было быть механизмом, используемым только в чрезвычайных ситуациях, Modulo Sperimentale Elettromeccanico, или Mose, сейчас работает сверхурочно и рискует отрезать город от моря, от которого он зависит.
Чрезмерное использование Mose "превратит лагуну в мертвое, зловонное болото", - сказала Анна Сомерс Кокс, редактор "Арт Газетт" и эксперт по данному вопросу.
В понедельник группа экспертов ООН заявила, что в условиях глобального потепления уровень моря в Венеции к концу века может подняться почти на два с половиной фута, по ее лучшим оценкам.
По мнению экспертов, это потребует, чтобы морские стены поднимались чаще, чем опускались, перекрывая доступ свежей морской воде, которая поддерживает естественное пополнение лагун.
Чрезмерное использование шлюзов Венеции может превратить город в болото
Очаровательные каналы Венеции рискуют превратиться в зловонные болота, поскольку повышение уровня моря приводит к чрезмерному использованию городских барьеров от наводнений.
Новые желтые ворота, протянувшиеся почти на милю, сыграли решающую роль в сохранении лагуны, подверженной наводнениям, сухой во время недавних приливов.
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