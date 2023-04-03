Чрезмерное использование шлюзов Венеции может превратить город в болото

Новые желтые ворота, протянувшиеся почти на милю, сыграли решающую роль в сохранении лагуны, подверженной наводнениям, сухой во время недавних приливов.



Но то, что должно было быть механизмом, используемым только в чрезвычайных ситуациях, Modulo Sperimentale Elettromeccanico, или Mose, сейчас работает сверхурочно и рискует отрезать город от моря, от которого он зависит.



Чрезмерное использование Mose "превратит лагуну в мертвое, зловонное болото", - сказала Анна Сомерс Кокс, редактор "Арт Газетт" и эксперт по данному вопросу.



В понедельник группа экспертов ООН заявила, что в условиях глобального потепления уровень моря в Венеции к концу века может подняться почти на два с половиной фута, по ее лучшим оценкам.



По мнению экспертов, это потребует, чтобы морские стены поднимались чаще, чем опускались, перекрывая доступ свежей морской воде, которая поддерживает естественное пополнение лагун.