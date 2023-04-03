Ее пребывание на дереве продолжалось с 10 декабря 1997 года по 23 декабря 1999 года.
Хилл решила принять участие в акции, когда компания Pacific Lumber Company объявила о новой инициативе по сплошной вырубке, которая должна была значительно сократить количество деревьев в легендарном лесу. Сплошная рубка - это "экстремальный метод лесозаготовки, при котором устойчивые природные леса вырубаются и заменяются искусственными лесопосадками, которые не воспроизводят экосистемные услуги здорового леса", согласно экологической некоммерческой организации Sierra Club.
В настоящее время Хилл является активистом и автором. В 2000 году она опубликовала мемуары "Наследие Луны: история дерева, женщины и борьбы за спасение Красного леса", в которых она описала свой опыт жизни на дереве.
Женщина прожила на 180-футовом дереве более 2 лет, чтобы защитить любимый лес
В возрасте 23 лет активистка экологического движения Джулия "Бабочка" Хилл поселилась на дереве, которое назвала "Луна", в калифорнийском лесу Редвуд в знак гражданского неповиновения.
Ее пребывание на дереве продолжалось с 10 декабря 1997 года по 23 декабря 1999 года.
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