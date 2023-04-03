Женщина прожила на 180-футовом дереве более 2 лет, чтобы защитить любимый лес

Ее пребывание на дереве продолжалось с 10 декабря 1997 года по 23 декабря 1999 года.



Хилл решила принять участие в акции, когда компания Pacific Lumber Company объявила о новой инициативе по сплошной вырубке, которая должна была значительно сократить количество деревьев в легендарном лесу. Сплошная рубка - это "экстремальный метод лесозаготовки, при котором устойчивые природные леса вырубаются и заменяются искусственными лесопосадками, которые не воспроизводят экосистемные услуги здорового леса", согласно экологической некоммерческой организации Sierra Club.



В настоящее время Хилл является активистом и автором. В 2000 году она опубликовала мемуары "Наследие Луны: история дерева, женщины и борьбы за спасение Красного леса", в которых она описала свой опыт жизни на дереве.