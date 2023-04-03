Четырехкратная подкормка яблони гарантирует богатый урожай: начинать нужно в апреле

Опытный садовод поделился эффективной схемой подкормки яблони, которая поможет сохранить завязь и получить богатый урожай.

В первый раз яблоню подкармливают в середине апреля.

Под дерево нужно внести 2-3 ведра перегноя с добавлением 1-2 л карбамида. Удобрение необходимо заделать в грунт.

Вторую подкормку делают во время цветения.

В 50 л теплой воды растворяют 150 г карбамида и по 200 г сернокислого калия и суперфосфата. Этим раствором поливают дерево.

В третий раз яблоню удобряют во время созревания плодов.

В 30 л теплой воды надо растворить 30 г гумата натрия и 100 г нитрофоски. Раствор перемешать и полить дерево.

Последнюю подкормку надо сделать после того, как урожай будет убран.

На 30 л воды берут 200 г сернокислого калия и столько же суперфосфата. Этой смесью поливают дерево под корень.