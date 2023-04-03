Четырехкратная подкормка яблони гарантирует богатый урожай: начинать нужно в апреле

Опытный садовод поделился эффективной схемой подкормки яблони, которая поможет сохранить завязь и получить богатый урожай.
В первый раз яблоню подкармливают в середине апреля.
Под дерево нужно внести 2-3 ведра перегноя с добавлением 1-2 л карбамида. Удобрение необходимо заделать в грунт.
Вторую подкормку делают во время цветения.
В 50 л теплой воды растворяют 150 г карбамида и по 200 г сернокислого калия и суперфосфата. Этим раствором поливают дерево.
В третий раз яблоню удобряют во время созревания плодов.
В 30 л теплой воды надо растворить 30 г гумата натрия и 100 г нитрофоски. Раствор перемешать и полить дерево.
Последнюю подкормку надо сделать после того, как урожай будет убран.
На 30 л воды берут 200 г сернокислого калия и столько же суперфосфата. Этой смесью поливают дерево под корень.