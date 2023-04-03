В Германии рассматривают вопрос о запрете транс-саун

Законопроект, который будет представлен в ближайшие дни, отменит нынешние барьеры, стоящие на пути немцев, официально меняющих свой пол.

Действующий закон гласит, что трансгендеры должны пройти два психологических теста, прежде чем государство признает смену пола.

Но реформа позволит всем в возрасте 14 лет и старше изменить пол в своих удостоверениях личности и паспортах, заполнив форму в местном ЗАГСе.

Поскольку сауны являются важным аспектом немецкой культуры, дискуссия сосредоточилась на том, следует ли допускать туда транс-женщин.

Транс-правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что закон укрепит стереотипы и может привести к тому, что сауны будут отказываться от клиентов на основании произвольных критериев, таких как размер их подбородка.