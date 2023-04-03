DailyClout: прививки от COVID-19 делают не для защиты от вируса, а для сокращения рождаемости

В материале приводятся данные из доклада доктора медицинских наук Роберта Чандлера, который исследовал последствия вакцинации от коронавируса.

Ученый проводит исследование в Европе, США и Австралии, причем он пришел к несколько неожиданным выводам.

Как выяснилось, в 13 из 19 европейских стран после вакцинации зафиксировано снижение рождаемости, рост количества проблем с беременностью и увеличение случаев мужского бесплодия.

Из этих данных авторы статьи делают вывод о том, что вакцинация от коронавируса была нужна для сокращения населения Земли до «золотого миллиарда».