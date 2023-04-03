Дрожжевая подкормка сделает кочаны капусты крупными

Готовится дрожжевой раствор так:

10 г сухих дрожжей и полстакана сахара растворить в 5 л теплой воды, настоять 3 часа, все тщательно перемешать. Добавить к раствору теплой воды в соотношении 1:5.

Под каждый кочан вылить 1 л дрожжевой подкормки, предварительно хорошо пролив растения.

За сезон нужно сделать три такие подкормки с интервалом в 2 недели.

Также капуста очень хорошо отзывается на зольное удобрение. Древесную золу вносят в лунки при высадке рассады в грунт. При этом 1 ст золы перемешивают с землей.

Такое удобрение повышает приживаемость саженцев и обеспечивает их калием, магнием и кальцием.