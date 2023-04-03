Гендиректор UzAuto Motors Андерссон похвастался победой над «АвтоВАЗом»

Он отметил, что компания прекратила все контакты с российскими поставщиками после введения санкций.

При этом в 2022 году UzAuto Motors нарастил производство автомобилей на 40% до 335 000 единиц.

По его словам, это означает разгром «АвтоВАЗа», у которого дела идут намного хуже.

С 2009 года Андерссон возглавлял группу ГАЗ, а через пять лет стал руководить «АвтоВАЗом». При нем количество сотрудников было сокращено на 37%.

В свое время Андерссона обвиняли в ликвидации ряда подразделений завода в интересах Renault и Nissan.