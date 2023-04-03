Первыми обладателями турецких электрокаров Togg стали президент Турции Эрдоган и его жена

Ими стали президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, которым вручили ключи от машин.

Церемония состоялась в президентской резиденции в Анкаре. Сам эрдоган выбрал зеленый электрокар, а его жена – красный.

Во время церемонии президент Турции рассказал, что уже 14 марта, когда машина только поступила в продажу, было зафиксировано рекордное количество заказов.

На данный момент электромобиль Togg стоит от 48,5 ты. долларов до 63,9 тыс. долларов.

Производитель планирует выпускать по 100 тыс. электрокаров в год, а через полтора года машины начнут поставлять в страны Европы.