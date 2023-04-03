Семья из Франции нашла у себя картину Брейгеля за 845 000 долларов

Картина, представляющая собой вариант картины фламандского мастера Питера Брейгеля Младшего «Деревенский юрист», была обнаружена после того, как семья пригласила оценщика осмотреть их имущество.

Картина, датируемая примерно 1615–1617 годами, находилась в семье с 1900 года. Они назвали его «Брейгелем», но долгое время считали его копией.

Но после того, как картина была доставлена в Париж, три разных эксперта подтвердили ее подлинность.

На прошлой неделе картину приобрел в Париже неизвестный покупатель за 845 000 долларов.