JAMA Network Open: чтобы жить дольше, нужно проходить 8 000 шагов 1-2 раза в неделю

Как выяснилось, прохождение 8000 шагов всего один или два раза в неделю может помочь вам жить дольше.

Исследователи проанализировали данные ежедневного подсчета шагов 3100 взрослых американцев в период с 2005 по 2006 год. Десять лет спустя исследователи изучили данные о смертности участников.

Среди участников 632 человека делали 8000 и более шагов в нулевые дни в неделю, 532 — 8000 и более шагов от одного до двух дней в неделю, а 1937 — 8000 и более шагов от трех до семи дней в неделю.

Они обнаружили, что люди, которые проходили 8000 шагов или более один из двух дней в неделю, имели на 14,9% меньше шансов умереть в течение 10-летнего периода, чем те, кто никогда не достигал этого порога.

Кроме того, участники, которые проходили 8000 шагов и более от трех до семи дней в неделю, снизили риск смертности на 16,5%.

Польза для здоровья от ходьбы такого количества шагов один или два раза в неделю была выше для людей в возрасте 65 лет и старше.