Food & Wine: оливковое масло скоро станет очень дорогим

Летом 2022 года засуха и жара обрушились на несколько регионов по производству оливкового масла по всей Европе. Это привело к неоптимальному сезону сбора урожая. Меньшее предложение в конечном итоге означает более высокую стоимость.

Другая причина, по которой цена на оливковое масло растет, заключается в том, что помимо снижения урожая в Испании, где производится примерно половина всего оливкового масла в мире и в Италии произошло сокращение предложения подсолнечного масла из-за конфликта на Украине.

Изменение климата обязательно приведет к нестабильности производства оливок.

Учитывая, что средняя цена на итальянское оливковое масло первого отжима за последние два года уже выросла на 27%, ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.