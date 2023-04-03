Nature Conservation: в Китае продолжается нелегальная охота на панголинов

Этих животных еще называют «китайскими ящерами». Они питаются термитами и муравьями, а при появлении опасности сворачиваются в шар.

В последние годы численность животных существенно снизилась из-за нелегальной охоты. Части их тела используются в китайской народной медицине.

В КНР действует запрет на торговлю панголинами, но препараты на основе их тел по-прежнему продаются в аптеках.

При этом объемы чешуи панголинов, которые предлагают легальные продавцы, значительно больше, чем можно получить законным путем.