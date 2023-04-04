Дональд Трамп приехал в своей небоскреб Trump Tower перед явкой в суд

Оттуда он планирует поехать в суд, где ему будут предъявлены обвинения. На данный момент вокруг здания сохраняется спокойная обстановка.

Однако небоскреб уже огородили металлическим забором. На месте находятся усиленные патрули полиции.

Там же собираются многочисленные журналисты и сторонники Дональда Трампа. Присутствуют и активисты, выступающие против бывшего президента.

Ранее Дональд Трамп пообещал выступить с речью после того, как ему предъявят обвинения в суде 4 апреля. Выступать он планирует в своей резиденции Мар-а-Лаго.