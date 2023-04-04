В Москве задержана гражданка Федорова О. В., подозреваемая в шпионаже

Хамовнический суд Москвы взял под стражу гражданку по фамилии Федорова, обвиняемую в шпионский действиях. Об этом рассказали корреспонденты РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского суда.

Из сообщения пресс-службы:

В отношении Федоровой О.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК России.

Гражданкой какого государства является обвиняемая, сотрудники московского суда не пояснили.

Как правило, по статье "Шпионаж" обычно проходят фигуранты из других стран.