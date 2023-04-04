Володин: за убийтво Татарского ответственны украинские власти

К убийству Максима Фомина, который известен под псевдонимом Владлен Татарский, причастны власти Украины.

Об этом заявил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Он обвиняет Киев в совершенном теракте.

По мнению политика, украинские власти ликвидируют всех, кто рассказывает правду.

Володин:

Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства.

Далее политический деятель добавил, что правоохранительные органы РФ смогли предотвратить покушения на других представителей российских СМИ, в числе которых Владимир Соловьев, Евгения Попова, Маргарита Симоньян.

Володин отметил, что кровь раненых и убитых останется на руках лидеров стран Евросоюза.