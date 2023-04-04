Резник, выступающий за СВО, рассказал об общении с Пугачевой сейчас

10:00 2023-04-04

Поэт-песенник Илья Резник долгие годы сотрудничал и дружил с Аллой Пугачевой. Общаются ли знаменитости в настоящее время, ведь Резник - сторонник спецоперации.

Илья Резник не стал скрывать, что сейчас отношения его с Аллой Пугачевой совсем не те, что были раньше.

Поэт-песенник сообщил в интервью изданию "МК", что сейчас их общение сводится к поздравлениям с Новым годом и Днем рождения.

Резник заявил, что пока Алла Борисовна не поздравила его с 85-летием (он отмечает праздник сегодня, 4 апреля), но думает, что певица сделает это чуть позднее.

Напомним, что взгляды знаменитостей на украинский кризис противоположные. Резник поддерживает спецоперацию, а Пугачева против.