Уже при жизни, Тургенев был почитаем и его пьесы ставились на лучших мировых сценах

Ване, несмотря на статус любимчика, частенько доставалось, именно его мать и стала прообразом жестокосердной барыни из Муму.

Иван уже в юности проявлял незаурядные способности, и в 14 лет он поступил в университет, а в 23 года стал магистром философских наук.

Его первой любовью стала княжна Екатерина Шаховская, но к его глубокому разочарованию взаимности ему добиться не удалось, тем обиднее было то, что его счастливым конкурентом, оказался собственный отец.

Впоследствии образ Кати литератор воплотил в повести "Первая любовь"

В молодые годы совсем не умел обращаться с деньгами и воспринимал как должное их наличие. Мать все время присылала ему деньги, он же даже не считал необходимым поблагодарить ее за это.

Во время учебы в Германии он промотался на столько, что когда пришла очередная увесистая посылка из родного поместья. Он заплатил за доставку последние деньги и был разочарован когда, обнаружил в посылке кирпичи.

Большую часть жизни Иван Сергеевич провел заграницей. Но мало кто знает что живя в Париже он состоял на службе 3 отделения. Проще говоря был разведчиком.

Он был весьма любвеобильным человеком, причем ему было абсолютно наплевать кто эта женщина дворянка, актриса или крестьянка.

Известен факт связи Ивана с Дуняшей простой белошвейкой родившей ему дочку Полину. Формально он не признал дочь, однако проводил с Полиной довольно много времени, регулярно брал ее в поездки за границу.

Главной женщиной его жизни стала Итальянская оперная дива Полина Виардо с которой познакомился в 1843 году, во время ее гастролей в Санкт Петербурге, но их связь была весьмастранной.

Он был статный красавец, она же особой красотой не обладала, сутулая, большеротая с выпученными глазами, еще и замужем. Много лет они делили кров Виардо с детьми, мужем и Иван Сергеевич с дочерью. История странной любви продолжалась на протяжении 40 лет, до самой смерти великого писателя.

Именно Виардо являлась главной героиней книги знаменитой французской писательницы Жорж Санд "Консуэло".