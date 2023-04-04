В Финляндии дачи тоже очень популярны, так-же как и у нас

Финское садовое товарищество это участки принадлежащие городу и по 2 - 3 сотки, которые сдаются в долгосрочную аренду.

Основной подъем был в 60-70-е годы. Связано это, видимо, с тем, что население активно уезжало в города, но истинного финна, бывшего крестьянина, все равно тянет на природу.

Традиционно это был маленький летний домик, максимум 40 кв. м. + сауна.

Люди среднего возраста с хорошим достатком строят либо дачи бОльшей площади (от 70 квадратных метров), либо загородные дома, в которых можно отдыхать круглый год (с отоплением, водопроводом и т.д.).

До дачи ехать, как правило, не больше 3 часов, но и уезжают туда либо на лето (пенсионеры) или на весь отпуск.

Главное, чтобы дача была у озера. Тут очень любят рыбалку, ну и в озеро окунаться после сауны.

У многих финских дачников есть лодки.

Для дач, которые расположены не у воды, есть свое название - Kuivanmaan mökki. Они не так ценятся.

Есть дачные поселки (Siirtolapuutarha), которые были созданы как садоводческие товарищества для выращивания еды и цветов. Позже там стали разрешать строить маленькие домики 20-30 кв. метров. Участки тут по 2-3 сотки.

В Финляндии очень любят заниматься садиками, клумбочками, но в основном это цветы, можжевельники, туи и прочее. Яблони, ягодные кусты тоже встречаются. Остальное не очень - все же климат такой, что еду трудно выращивать.