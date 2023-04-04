Reuters: фирмы ФРГ возобновили страхование повреждённых «Северных потоков»

Во вторник, 4 апреля, журналисты американского телеканала Reuters уведомили общественность о том, что подконтрольные Германии компании Munich Re и Allianz снова начали оказывать страховые услуги повреждённым российским газопроводам "Северный поток" после того, как участки данной газовой магистрали были взорваны.

По данным Reuters, информацию о возобновлении страхования трубопроводов North Stream подтвердили пять независимых источников, один из которых утверждает, что немецкие страховые выплаты должны покрыть убытки, которые понесла Россия в результате повреждения газопроводов и остановки их работы.

В то же время аналитики Reuters уверены, что получение страховых выплат от фирмы Allianz и Munich Re позволит России существенно сократить свои расходы на починку повреждённых ниток "Северных потоков", что приведёт к ускорению возобновлении подачи газа по данным направлениям.

Характерно, что ранее американский расследователь Сеймур Херш обвинил военных водолазов США в минировании трубопроводов North Stream, утверждая, что закладка бомбы была осуществлена ими в июне прошлого года, после чего взрывчатку активировали норвежские спецслужбы.

Теракт на "Северных потоках" произошёл 26 сентября 2022 года. Изначально предполагалось, что на данных газопроводах произошла утечка газа по естественным причинам, однако в течение нескольких дней после инцидента стало ясно, что в районе залегания газопроводов произошёл взрыв.