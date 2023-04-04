Что не нравится клубнике: какие ошибки весной могут снизить урожайность этой ягоды

Клубника созревает позже обычно, ягода мелкая и кислая? Это значит, что при уходе за ней допущены ошибки. Какие именно?

Раскрыть вовремя

Как уточняет автор канала "В саду у Валентинки" на платформе Дзен, клубника очень не любит, когда ее раскрывают слишком рано или слишком поздно. И растительную мульчу, и агроволокно нужно открывать при положительных температурах.

При позднем раскрытии срабатывает парниковый эффект: листья и цветочные почки могут подпреть, к тому же растению не будет хватать нужного уровня фотосинтеза. По этой причине ухудшается вкус ягоды.

После снятия укрытия растение нужно окучить. Зимой нередко оголяется корневая шейка, также могут "выпирать" корни. Потому нужно аккуратно подгрести грунт к розетками, при этом не заглубляя точку роста и корневую шейку куста.

При возвратных заморозках нужно накидывать на растение агроволокно. Нередко клубнику выращивают под дугами, время от времени сдвигая укрытие. Но ни в коем случае нельзя раскрывать клубнику слишком поздно либо накрывать полностью.

В таком случае может появиться хлороз. Во избежание такой проблемы дают усиленные подкормки, в том числе - комплекс микроэлементов.

Автор также рекомендует после санитарной чистки не спешить с обрезкой старых листьев. Если они не повреждены, не сопрели, выглядят здоровыми, - пусть на время останутся.

Не спешить с подкормками

Дело в том, что при низкой температуре почвы многие удобрения не усваиваются. К примеру, мочевину, карбамид нужно вносить, когда температура будет около +10 С. А при температуре грунта ниже +8 С не будет полностью усвоен фосфор и калий.

Кроме того, пока грунт не лишится полностью талых вод, часть удобрений может быстро "вымыться". Но в целом внести подкормки важно: сначала азотные, затем калийные, фосфорные, микроэлементы.

Не мульчировать слишком рано

Растительную мульчу надо укладывать не раньше, чем в начале мая. Иначе это задержит прогревание грунта и рост растений, будет способствовать застою влаги. При мульчировании под соломой также могут поселиться муравьи, слизни.