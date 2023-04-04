FT: В НАТО специально игнорируют заявку Украины на вступление в альянс

Днём 4 апреля журналисты международного новостного агентства Financial Times опубликовали фрагмент интервью с высокопоставленным представителем администрации военно-политического блока НАТО, который на условиях анонимности рассказал, как обстоят дела с просьбой Владимира Зеленского включить Украину в состав Североатлантического альянса.

По словам политика, администрация НАТО действительно получила персональное письмо от Зеленского, в котором украинский президент просит о принятии своей страны в блок, однако администрация Альянса предпочитает игнорировать данную заявку, ввиду чего письмо лежит на столе в одном из властных кабинетов.

Характерно, что днём ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что в текущий вторник Финляндия будет официально принята в данную организации, поскольку это одобрил президент Турции Тайип Эрдоган, ранее блокировавший данную заявку финского государства.

Вместе с тем Столтенберг подчёркивает, что в настоящий момент члены Североатлантического альянса не намерены обсуждать возможность вступления Украины в НАТО, поскольку присоединение данной страны к организации не станет возможным, пока подразделения ВСУ не победят к конфликте с Россией.

Известно, что устав Североатлантического альянса запрещает любые расширения организации за счёт государств, которые имеют территориальные претензии к другим странам или находятся в состоянии конфликта.