Садовод с большим опытом рассказал о подкормках малины, которые нужны для урожая

Первая подкормка дается в апреле. Это будет удобрение с содержанием азота. Например, аммиачная селитра или мочевина.

В случае с селитрой вносим по 40 г на один квадратный метр.

Другой вариант: на 30 г аммиачной селитры используем 10 л воды. Раствор вливаем под корневую зону.

До того как выйдут почки, обязательно обрабатываем бордоской жидкостью 3% от типичных заболеваний малины.

В мае тоже нужны подкормки, теперь добавка включает калий и фосфор. Древесная зола - один стакан, вода - 10 литров. Размешанным раствором подкармливаем кусты под корень.

Также золу можно добавлять в сухом виде, без разведения в вод. Кроме древесной золы, подойдет калимагнезия. Ее берем по 30 г на метр квадратный.

Дополнительно вносим 25 г суперфосфата.