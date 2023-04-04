Контрольный список уборки ванной комнаты: что чистить каждый день, неделю, месяц и сезон

Не уверены, с чего и когда вам следует начать? Мы составили окончательный контрольный список уборки ванной комнаты, дополненный советами экспертов, чтобы помочь вам разобраться в текущих задачах. Используйте это как руководство.

Ежедневно

Ежедневное протирание замедляет образование плесени, мыльной пены и грязи. В дополнение к зоне душа и раковины, сосредоточьте свое внимание на таких местах, с которыми легко соприкасаться, как ручка крана и сиденье унитаза.

Протирать столешницы

Вода проникает повсюду, когда мы моем руки. То же самое касается зубной пасты. Быстрое протирание полок в ванной после каждого использования не отнимет у вас много времени, но это поможет вам поддерживать чистоту в ванной комнате.

Скребите стены душа

Держите скребок в душе, чтобы смахивать влагу со стен и стеклянных дверей.

Еженедельно

Раз в неделю выделяйте время для более тщательной уборки. Наряду с задачами, приведенными ниже, следует заняться любыми областями, которые могут быть местом размножения бактерий (держатель для зубной щетки, дозатор мыла и другие часто используемые предметы ванной комнаты).

Вытирайте пыль с плинтусов

Частицы пыли с ковриков и полотенец могут накапливаться с течением времени — и на ваших плинтусах это обязательно будет заметно. Удалите остатки грязи и пыли с помощью вакуумной щетки или веника, затем протрите их теплой мыльной смесью.

Стирайте полотенца для рук

Полезно иметь запасные полотенца для рук, чтобы вы могли менять их чаще, в зависимости от того, как часто используется ваша ванная комната. Обязательно повесьте их, чтобы они могли хорошо высыхать на воздухе между использованием.

Вытирайте пыль со светильников и мебели

Так же, как вы протираете стеллажи и мебель в остальной части вашего дома, обратите внимание на мебель в ванной комнате, особенно на полки и туалетные столики.

Пропылесосьте и вымойте пол

Сначала пропылесосьте пол, используя щелевой инструмент, чтобы проникнуть в укромные уголки. Затем достаньте швабру, чтобы вытереть ее дочиста. Всегда приветствуется более частое использование пылесоса, особенно если у вас есть робот-пылесос.

Дезинфицируйте поверхности

Большинство экспертов по уборке согласятся с тем, что протирать поверхности ванной комнаты после использования - хорошая практика, но вы должны посвятить себя более целенаправленной уборке следующих поверхностей каждую неделю.

Туалетный столик: очистите все, чтобы вы могли тщательно дезинфицировать столешницы выбранным вами средством.

Кран: распылите и протрите ваш кран, включая носик и ручки. Обязательно мойте вокруг крана, потому что в этих областях накапливается кальций. Теплая мыльная вода отлично подходит для этого.

Зеркало в ванной: тщательно протирайте его каждую неделю или чаще по мере необходимости. Когда вы чистите зубы, зубная паста может попасть на зеркало, в результате чего оно становится грязным, и это легко заметить.

Дверные ручки: не забудьте протереть дезинфицирующей тканью эти участки, к которым нужно прикасаться.

Атакуйте мыльную пену и плесень

Чистка туалета - это несложно. Возьмите средство для унитаза, которое пузырится или пенится для более глубокой очистки. Дезинфицирующие салфетки также справятся с этой задачей (и вы также можете использовать их на сиденье).

Мытье ванны и душа также является обязательным. Используйте средство для чистки ванной по вашему выбору, чтобы предотвратить образование плесени на влажных стенах душевой кабины.

Перекись водорода уничтожит грибок в вашей ванной. Оставьте немного в пульверизаторе и распылите на стены после душа. Используйте щетку, чтобы очистить затирку для плитки.

Ищите утечки. Плесень там может расти в течение 24-48 часов. Быстро устраняйте утечки, чтобы уменьшить рост микробов.

Проветривайте ванную комнату. В ванных комнатах, как известно, высокий уровень влажности, поэтому не выключайте вытяжной вентилятор или открывайте дверь или окно, когда принимаете душ.

Проверяйте свой туалетный бачок еженедельно. Когда вы дезинфицируете унитаз, загляните в бачок. Если вы видите плесень, это означает, что в вашем помещении может быть рост микробов. Возможно, колония плесени в другом месте выделяет большое количество спор в воздух в помещении.

Убирайтесь часто. Салфетки из микрофибры (держите их слегка влажными) и пылесосы с фильтрами HEPA (высокоэффективный сажевый воздух) являются наиболее эффективными средствами для чистки ванной комнаты. Чтобы EPA классифицировало фильтр как HEPA, он должен удалять 99,7% находящихся в воздухе микроскопических частиц, включая споры плесени.

Ежемесячно

Чтобы помочь вам отслеживать ваши ежемесячные задачи, постарайтесь выполнить все эти проекты в один и тот же день (или выходные, если вы предпочитаете немного разбить их).

Чистая занавеска для душа

Стирайте занавеску для душа в соответствии с рекомендациями производителя. Проверяйте прокладку на наличие плесени и заменяйте сезонно или по мере необходимости.

Стирать коврики для ванной и декоративные полотенца

Бросайте коврик для ванной в стиральную машину не реже одного раза в месяц. Если это не помещается в сушилку, может быть полезно иметь под рукой запасную, чтобы использовать, пока другая сушится на воздухе. Сделайте то же самое для любых декоративных полотенец, которые у вас могут висеть.

Чистите и перестраивайте шкафы

Надо убрать все из шкафов и выдвижных ящиков, чтобы привести их в порядок. Перед тем, как убрать все на место, протрите полки и ящики универсальным чистящим средством.

Сезонная уборка

Новые сезоны приносят новые начинания. Тем не менее, начните с чистого листа, иначе говоря, с чистой ванной.

Очистите вытяжной вентилятор

Хотя эксперты рекомендуют делать это каждые шесть месяцев, возможно, вам придется делать это чаще. Помните: пыльный вытяжной вентилятор неэффективен. Важно регулярно проверять систему вентиляции, чтобы убедиться, что она работает должным образом, чтобы предотвратить образование плесени.

Прежде чем подойти к нему, убедитесь, что вы отключили питание от автоматического выключателя. Наденьте защитные очки на случай попадания пыли, затем снимите вентиляционную крышку. Используйте ткань из микрофибры для удаления пыли, затем промойте чехол в теплой мыльной воде и обязательно полностью высушите его перед повторным прикреплением.

Замените прокладку для душа

Возможно, вам придется делать это чаще, если ваши усилия по борьбе с плесенью не увенчались успехом. Но, вообще говоря, вам следует менять пластиковые вкладыши для занавески для душа сезонно.