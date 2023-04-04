Вайкуле сообщила, что Леонтьев усиленно лечится в США

Лайма Вайкуле стала гостьей Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак", рассказав о том, где находится и чем занимается ее друг и коллега Валерий Леонтьев.

Прибалтийская артистка отметила, что Леонтьев никогда и никому не давал интервью, не делает он этого и сейчас.

Вайкуле рассказала, что исполнитель находится в Америке, занимается собой и ничего ни о себе, ни о ком не говорит.

Ксения Собчак отметила, что такая позиция артиста является очень мудрой, с чем не смогла ни согласиться исполнительница.

В январе этого года о Леонтьеве рассказывал его близкий друг. Оказывается, Валерий пережил в Америке 2 операции и фактически не выходит из дома.

Известно, что певец живет в Майами на вилле стоимостью в 5 000 000 долларов со своей супругой-грумером Людмилой Исакович.