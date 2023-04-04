Садовод-эксперт объяснил, для каких растений зола принесет только вред

Зола есть у каждого огородника, потому что это самый распространенный компонент для подкормок. Но вот знания об ее использовании есть не у всех, особенно часто ошибки делают новички.

Раскислитель

Если растениям нужна слабощелочная или нейтральная почва, тогда приветствуем применение золы на грядках.

Для огородных культур, которые любят слабокислый грунт, использовать золу можно, но аккуратно.

Если же вы добавите древесную золу в землю, на которой растут ценители кислых грунтов, то сделаете очень плохую вещь. Растения даже могут погибнуть.

Не стоит пичкать золой землю, на которой разводим голубику, чернику, азалию, ежевику, редис, щавель, бруснику, гортензию.

Урожай будет плохим, растения могут не зацвести и остановиться в росте и развитии. Могут быть и более тяжелые последствия.

Важные правила применения

Храним средство в таре, которая не контактирует с землей и жидкостями. В обратном случае всю пользу из золы заберет вода и земля, а у вас будет совершенно бесполезный порошок.

Не нужно в один прием вносить древесную золу и органику.

Также эксперт не советует соединять доломитовую муку и золу в одну питательную смесь.