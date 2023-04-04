Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.
Россиян будут сажать на срок до 9 лет тюрьмы за сбор краснокнижных растений и грибов
14:01 2023-04-04
К уголовной ответственности будут привлекать за совершение преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности, говорится в законе.
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16:11
Алексей Гладкий
Следственный комитет РФ предъявил Треповой обвинение в убийстве Татарского
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что Дарье Треповой, фигурантке дела о теракте в санкт-петербургском кафе, где погиб блогер и военкор Владлен Татарский, официально предъявили обвинение.
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