Россиян будут сажать на срок до 9 лет тюрьмы за сбор краснокнижных растений и грибов

14:01 2023-04-04

К уголовной ответственности будут привлекать за совершение преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности, говорится в законе.

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.