4 апреля журналисты газеты Corriere della Sera опубликовали сведения о том, что сын губернатора Красноярского края России Александра Усса Артем, которому выдвинуты обвинения в Испании, сбежал из-под домашнего ареста и может находиться в Мадриде, где ему помогают прятаться до 7 человек.

Позднее Усс-младший связался с репортёрами российского информагентства "РИА Новости", где подтвердил сведения о том, что он скрылся из-под домашнего ареста, поскольку не верил в объективность итальянского суда, предпочитающего политическую пристрастность справедливому правосудию.

По словам Артёма Усса, бежать из-под стражи ему помогли хорошие и надёжные товарищи, которым сын российского политика выразил слова благодарности в интервью "РИА Новости". При этом Усс подчёркивает, что расположенный в Италии суд является ангажированным и напрямую подчиняется интересам правительства Соединённых Штатов.

Известно, что в 2022 году Министерство финансов США предъявило обвинения Уссу-младшему и ещё пяти россиянам, инкриминируя им участие в схеме по отмыванию денежных средств и уклонении от санкций государств коллективного Запада, которые были введены против России и российских граждан после начала спецоперации в Украине.

Артём Усс был задержан в аэропорту Мальпенса 17 октября прошлого года, откуда ребёнок российского чиновника планировал улететь в Турцию.