Forbes: глава LVMH Арно стал самым богатым человек мира, обогнав Маска

Во вторник днём, 4 апреля журналисты информационного агентства Forbes опубликовали обновлённый рейтинг богатейших людей планеты, благодаря чему стало известно, что глава компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск спустился на второе место в данном списке, уступив первенство в нём своему основному конкуренту Бернару Арно.

Известно, что Арно является главой группы компаний LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton), а его совокупное состояние в настоящий момент оценивается 211 миллиардов долларов, в то время как всего год назад оно составляло $158 миллиардов. Характерно, что Бернар Арно стал первым гражданином Франции, возглавившим список Forbes.

На текущее время американский бизнесмен Илон Маск занимает вторую строчку в перечне Forbes по самым богатым людям мира, и его состояние оценивается в 180 миллиардов долларов, а в 2022 году оно составляло $219 миллиардов, существенно сократившись после покупки мессенджера Twitter.

На третьем месте расположился также выходец из Соединённых Штатов Джефф Безос, который является главой компании онлайн-маркетплейса Amazon. Состояние Безоса оценивают в 114 миллиардов долларов, однако годом ранее оно превышало 171 миллиардов долларов.

Четвёртая позиция в списке Forbes принадлежит Ларри Эллисону, который занимает пост главы компании Oracle. Данный предприниматель сумел увеличить своё состояние за минувший год со $106 миллиардов до $107 миллиардов.