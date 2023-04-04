Не пропустите время в апреле, чтобы обработать малину: урожай вас удивит

К обработке малинника приступают, как только сойдет снег, приблизительно, в начале – середине апреля.

Если вы пригибали кусты к земле на зиму, то их нужно развязать и освободить от предметов, которые вы использовали в качестве гнета.

Растение само постепенно поднимется и примет вертикальное положение.

Обрезка и рыхление

Тем, кто с осени не удалил отплодоносившие в прошедшем сезоне побеги, нужно сделать это ранней весной.

Их вырезают под самый корень. Также нужно вырезать тонкие слабые ветки, оставив максимум 5 самых крепких.

Все оставшиеся побеги укорачивают на 5-7 см для того, чтобы нарастали боковые побеги. На них будет завязываться дополнительный урожай.

Затем малинник нужно прорыхлить. Делают это с осторожностью, так как на поверхности земли располагаются корни и их нельзя повреждать.

Обработка

В это же время проводят обработку кустов от болезней и вредителей комплексным средством. В 10 л воды добавить 20 мл «Фитоверма» и 100 г бордосской смеси. Перемешать и опрыскать малинник.

Подкормка

Перед подкормкой малины убедитесь, что грунт под растением достаточно влажный. Под каждое растение необходимо заделать в почву по 30 г нитроаммофоски. Затем кусты нужно хорошо полить.

Мульчирование

Малину мульчируют компостом, торфом, корой.