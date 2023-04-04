Жимолость: маленькие хитрости помогут собрать большой урожай

Как ухаживать за жимолостью так, чтобы она всегда радовала отличным урожаем и вкусными ягодами?

Растут в паре

Свой пыльцой жимолость опыляется плохо. Потому, чтобы всегда рассчитывать на обилие ягод в сезон, нужно, чтобы на участке росла пара кустов разных сортов. Если выращивать один куст либо несколько, но - одного сорта, ягод может не быть вовсе. Даже если растение перед этим активно цвело.

Привлечь пчел в помощь

Для лучшего опыления нужно привлечь в сад пчел и шмелей. Для этого в период цветения обработать жимолость препаратами Завязь или Бутон. Либо в начале цветения - обрызгать сахарным раствором либо медовым. Для этого 2 ст.л. растворить в 10 л воды.

Соблюдать водный баланс

Жимолость любит влагу, потому нужно обеспечить регулярный полив. К слову, если на участке грунтовые воды залегают менее, чем на 1 м от поверхности почвы, жимолость расти не будет.

Не забыть про подкормку

Первые два года после посадки растение подкармливать не нужно - ему хватит того, что заложено в яму при посадке. На третий и последующие годы в конце марта или начале апреля внести 20 г мочевины (либо 40 г сульфата аммония) - на 1 кв.м.

Чтобы было побольше цветочных почек после сбора урожая (в начале июля) нужно подкормить жимолость раствором навозной жижи (соотношение 1:4). На каждый куст внести 10 л.

В конце сентября под перекопку на 1 кв. м надо внести 15 г двойного суперфосфата и столько же - калийной соли.