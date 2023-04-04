У малины почернели стебли: почему и как это исправить

Если у малины почернели стебли, в этом виновата малинная стеблевая муха. Поврежденные растения можно распознать по черным загнившим верхушкам на молодых побегах.

Листья при этом желтеют, а позже и вовсе опадают, причем полив ситуации не меняет. Вредитель зимует в земле на глубине 7-10 см в виде куколок. Весной из них вырастают половозрелые особи мухи.

Она откладывает листья в пазухах листьев на растущих побегах. Через неделю-дней десять из них появляются гусеницы-личинки, питающиеся сердцевиной побегов. В результате верхушка побега начинает увядать. Гусеница добирается до основания побега, а потом уходит в почву для окукливания.

Что делать в такой ситуации? При появлении увядших макушек их нужно срезать, захватив при этом несколько сантиметров здоровой ткани.

В качестве защиты перед цветением нужно обработать малину инсектицидом Актеллик или Фуфанон. Либо - биопрепаратом Битоксибациллин.

Для уничтожения зимующих вредителей в апреле и октябре возле кустов нужно перекапывать грунт.