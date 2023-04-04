МакSим перенесла гастроли по городам России из-за плохого состояния здоровья

МакSим сейчас явно не в форме, что наблюдали зрители ее концерта в Сочи 18 марта, когда мероприятие было сорвано самой певицей. Артистке вызвали скорую.

Через сутки певица вышла на связь с поклонниками в Сети, сообщив, что всем будут возвращены деньги за ее несостоявшееся выступление.

Выступление в Твери 2 апреля также не порадовало поклонников, так как странное поведение исполнительницы шокировало.

Далее последовало требование фанатов отменить гастроли артистки, так как от былой МакSим не осталось и следа. Фолловеры знаменитости беспокоятся за свою любимицу, так как видно, что ее здоровье нормой не назовешь.

В глаза бросается лишний вес звезды сцены. Еще недавно измученная ковидом МакSим была совсем тоненькой, а теперь похожа на беременную (возможно, так оно и есть).

Наконец о переносе гастролей певицы сообщил ее концертный директор Павел Назаров, ранее заявлявший, что все в порядке.

Представитель знаменитости заверил, что новые даты выступлений появятся на официальном сайте исполнительницы чуть позднее.