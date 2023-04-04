Финляндия официально вступила в НАТО, став 31-м членом альянса

Прямая трансляции церемонии велась на официальном сайте Североатлантического альянса. Как заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, с получением этого документа можно официально считать Финляндию 31-м членом Североатлантического договора.

Документы о присоединении новых членов НАТО хранятся в Соединенных Штатах Америки. Вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса происходит в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне. Церемония завершится торжественным поднятием национального флага Финляндии на площади перед зданием штаб-квартиры НАТО.

Ранее официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение Североатлантического альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности в стратегическом и тактическом плане. Кремль будет внимательно наблюдать за событиями в Финляндии после вступления в НАТО. Исходя из этого, отметил Песков, будут приниматься те меры, которые Россия посчитает необходимыми.

Также Песков отметил, что вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса не может не влиять на характер двусторонних отношений с Российской Федерацией, поскольку НАТО — враждебная России структура.