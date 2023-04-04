Осмотрите малинник: наросты на стеблях могут стоить вам урожая

Дело в том, что в этих круглых наростах обитает и откладывает личинки злостный вредитель – стеблевая галлица, которая уничтожает молодые побеги на малине. Они сначала вянут, а затем погибают.

Галлица, похожее на комара насекомое, откладывает свои личинки в молодых стеблях растения. Личинки там развиваются, питаясь соком и тканями побегов.

Лёт насекомого начинается с приходом устойчивого тепла весной, пик активности вредителя приходится на период цветения культуры.

В месте, где муха отложила яйца, образуется нарост, который постепенно увеличивается и может достигать 3 см в диаметре.

В этом наросте зимуют личинки насекомого, а сама галлица живет всего несколько дней.

Побеги, пораженные насекомым, к весне полностью засыхают, так как изнутри их выедает вредитель.

Принимаем меры

Если на кусте замечены характерные наросты и поражения молодых стеблей, действовать нужно оперативно.

1. Необходимо удалить все наросты с веток. Их можно полностью срезать или вскрыть и почистить от личинок. Повреждения необходимо замазать садовым варом и смазать солидолом.

2. Дважды в год - ранней весной и поздней осенью необходимо провести осмотр кустов. Побеги, пораженные вредителем с наростами нужно вырезать и сжечь.

3. Если на кустарнике уже зреют ягоды, и появились пораженные галлами стебли, то их также лучше удалить. Таким образом, можно спасти растение от распространения вредителя.

Народные способы борьбы с вредителем

Настой луковой шелухи:

1,5 кг луковой шелухи залить 10 л кипятка. Настоять 3 дня, процедить и опрыскать куст, делая акцент на стебли. Такую обработку нужно провести трижды с перерывом в 5 дней.

Настой репчатого лука:

1 кг репчатого лука измельчить и залить горячей водой, добавить 1 ст. жидкого хозяйственного мыла. Настоять сутки, процедить и опрыскать малинник в период цветения. Повторить обработку через три дня.

Мульчирование:

Чтобы отпугнуть вредителя, замульчируйте кусты малины полынью. Галловая муха не переносит запаха этого растения.