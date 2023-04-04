Бывалый садовод рассказал, какая подкормка дает лучший урожай вишни и как защитить ее от вредителей

Можно разбросать удобрение прямо по снегу, многие так и делают. Дачники уверены, что при таянии снега вместе с талой водой питательные элементы быстро проникнут к корням.

Однако это мнение весьма спорное.

По весне ягодное дерево нужно подкормить доломитовой мукой, она повышает плодоношение, увеличивает плоды и улучшает их вкус.

Муку можно рассыпать по земле вокруг ствола вишни. На один квадратный метр идет стакан муки.

Чтобы защитить вишню от вишневой мухи, огородники нередко используют такой способ. Берем третью часть ведра шелухи лука, заливаем ее 10 л воды, все настаиваем два дня.

Потом раствор надо процедить и влить в него 3 столовые ложки жидкого мыла. Туда же добавляем 100 водки. Обрабатываем дерево из опрыскивателя.