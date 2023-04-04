Жаркий, соленый и кислый геотермальный регион Даллол, одно из самых суровых мест на Земле

Пруды расположены вдоль вулканического кратера во впадине Данакиль в Эфиопии, где дневная температура превышает 45 градусов по Цельсию даже зимой.

Некоторые из гиперкислотных соляных прудов имеют значения pH, очень близкие к 0. Исследователи провели серию тестов и обнаружили, что в бассейнах не было жизни, в том числе микроорганизмов. Результаты опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution..

Автор исследования, Purificación López García, биолог из Французского национального центра научных исследований, объясняет:

Проанализировав гораздо большее количество образцов, чем в предыдущих исследованиях, мы смогли подтвердить, что в этих горячих, гиперкислотных и соленых бассейнах или богатых магнием соляных озерах, называемых Черным и Желтым, не было микробной жизни.

« Наше исследование показывает, что на Земле есть места, которые стерильны, несмотря на наличие воды, например бассейны Даллола», — говорит автор исследования.