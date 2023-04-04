За два десятилетия количество крупной фауны, весом более 30 кг, сократилось на 94%

Китайские ученые вот уже в течение 10-20 лет не наблюдают в водоемах крупных пресноводных рыб.

По словам специалиста института водной экологии в Берлине Фэнчжи Хэ, в настоящее время исследователи думают, как решить проблемы, связанные с тем, как спасти вымирающие виды, потому что нет данных по поводу их численности.

Ученый отметил, что гигантские сомы и карпы уже могли исчезнуть.

В 2017 году экологи заявили о том, что начинается новое массовое вымирание представителей подводной фауны.

Деятельность браконьеров также негативно влияет на подводную фауну, как и климатические изменения.

Ученые провели анализ свыше 120 видов озерной и речной рыбы. По мнению климатологов, многие виды рыб не смогут адаптироваться к климатическим изменениям, что может привести к гибели водоемов.