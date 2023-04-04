Эксперт в разведении яблонь рассказал, чем подкормить дерево, чтобы собрать в 2 раза больше яблок

Добиться обильного плодоношения от яблони вполне реально, если с умом организовать подкормки.

Корневые добавки

Первая подкормка делается задолго до цветения - за 2-3 недели. Дереву в этот момент необходимо азотное удобрение, которое дают весной.

Это может быть мочевина или аммиачная селитра.

Объем вносимой подкормки высчитывается в зависимости от возраста растения и его величины. Средний объем составляет 30-50 г на квадратный метр приствольной зоны.

Вместо минеральных удобрений можно применять органику.

Приводим примеры хороших составов. Птичий помет, разведенный с водой, пропорция 1:20. Навозная жижа - 1:10, компост (3 ведра на одно взрослое дерево).

Вторая подкормка будет в мае.

Состав смеси: 30-50 г суперфосфата и столько же нитроаммофоски на метр квадратный.

Второй вариант: 30-50 г азофоски и 100-150 г древесной золы.

Осенью хорошо бы побаловать яблоню фосфорным удобрением (суперфосфат, фосфоритная мука), калийной подкормкой (калиевая селитра).

Внекорневые удобрения

Они нужны для поддержания иммунитета растений, при этом питательные элементы быстро проникают внутрь дерева.

Вот подходящие для подкормки смеси.

Две столовые ложки мочевины на 10 л воды.

Стакан древесной золы, 2 л горячей воды, все размешать и потом развести в 10 л воды.

10 мл йода смешать с 10 л воды.

Листовые подкормки можно давать, когда спеют плоды. Делается это через 2-3 недели. За месяц до полного созревания яблок подкормки уже не вносятся.