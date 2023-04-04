Пугачева поздравила Резника с 85-летним юбилеем

Сегодня, 4 апреля 2023 года, знаменитому поэту-песеннику Илье Резнику исполнилось 85 лет.

Друзья и коллеги наперебой поздравляют юбиляра. Поздравительную телеграмму Резник получил и от главы российского государства Владимира Путина.

На большой концерт артиста в Крокус-сити пришла официальный представитель МИД Мария Захарова, чтобы поздравить именинника.

Давняя приятельница Ильи Рахмиэлевича исполнительница Алла Пугачева написала ему поздравление в социальных сетях, подкрепив его архивным фото.

Артистка посвятила другу такие строки: "Ну что, мой друг, "Еще не вечер". Всё помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за тебя. С юбилеем!".

О том, звонила ли Пугачева Резнику в этот торжественный день, информации нет. Возможно, после юбилея поэт-песенник прольет свет на ситуацию.

Напомним, что взгляды хороших знакомых на ситуацию в Украине не совпадают от слова совсем.

Также юбиляра поздравили Игорь Николаев, группа "Земляне" и многие другие музыканты.