Рябков: отношения России и США в состоянии краха

По словам Рябкова, все видели, насколько радикально изменился американский курс с момента подписания договора СНВ, с момента его ратификации. Рябков напомнил, в каком состоянии были отношения России и США в 2010 году, и к чему привела дальнейшая политика американских администраций под руководством президентов Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена. Заместитель главы внешнеполитического ведомства России считает, что отношения между Россией и США в настоящее время полностью разрушены и находятся в состоянии краха.

Также Рябков прокомментировал факт вступления Финляндии в НАТО. По словам дипломата, все действия России будут откалиброваны в соразмерно меняющейся обстановке, безопасность Финляндии не укрепится, безопасность Североатлантического альянса в целом не усилится. Как подчеркнул Рябков, любые угрозы на российском направлении будут своевременно парироваться.