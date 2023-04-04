Колорадский жук исчезнет: какие народные средства этому способствуют

Колорадский жук - враг картофеля под номером один. Существует немало химических средств от этого вредителя. Но минус в том, что жук к ним привыкает, да и нежелательно, чтобы клубни накапливали химикаты.

Но есть и народные средства, которые способны изгнать вредителя с участка. Какие рецепты можно использовать?

Настой листьев тополя

Готовится он так: полведра листьев кипятить 15 минут в 10 л воды. После этого настоять 3-4 дня, процедить. Обрызгать 3 раза за сезон.

Настой полыни и золы

Около 200 г свежей измельченной полыни и 1 ст. золы залить 10 л горячей воды, настоять 2-3 часа, процедить. Обрызгать 2-3 раза за сезон.

Отвар полыни

Он помогает и от других вредителей. А готовится так: 1 кг собранной во время цветения полыни (или 700 г сушеной) измельчить, полчаса прокипятить в небольшом количестве воды. Остывший отвар процедить и долить до 10 л воды.

Томатный настой

1 кг листьев и пасынков томатов измельчить, залить 10 л воды, настаивать около 5 часов. Процедить и для прилипаемости добавить 2 ст.л. жидкого или 50 г твердого хозяйственного мыла.

Отвар горького перца

100 г стручков горького перца 2 часа варить в 10 л воды. Добавить мыла для прилипания.