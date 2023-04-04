Reuters: Германия возобновила страхование «Северного потока-1» на случай улучшения отношений с Россией

В публикации сообщается, что немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого газопровода «Северный поток-1». Журналисты Reuters подчеркивают, что подобные шаги противоречат официальной позиции Германии по разрыву связей с Российской Федерацией, однако, по словам одного из источников, немецкие власти не возражали против страхования газопровода.

Также корреспонденты со ссылкой на два не связанных между собой осведомлённых человека сообщают, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение повреждённого трубопровода на случай улучшения отношений с Россией. При этом в высших политических и экономических кругах Германии надежду на возрождение проекта разделяют немногие.