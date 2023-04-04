Дачница с опытом объяснила основные правила высадки клубники весной для новичков

Чтобы вырастить хороший урожай любимой ягоды, надо знать простые требования к выращиванию и уходу.

Сажайте клубнику в светлое место, при этом избегая низин. Застой влаги и холодная почва в этом месте погубят все начинания.

Грунт для клубники должен быть плодородный, выбирайте супесчаные почвы, средние и легкие суглинки.

Что касается кислотности, нельзя чтобы она была завышена. Оптимальный вариант - РН 5,5-5,6.

Высаживать ягодные кусты надо туда, где раньше были зелень, бобовые, некоторые виды корнеплодов или сидераты.

После картошки, тыквы, капусты сажать клубнику нельзя. Тогда большого и вкусного урожая не дождетесь.