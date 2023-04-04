Праздник без гостей: почему многие предпочитают отмечать знаковые даты без родных и друзей

Помню, как после шумного застолья, как только захлопнулись двери за последним гостем, мой пятилетний племянник вдруг заявил: "А теперь - праздник без гостей!".

Я долго хохотала, а потом задумалась: а ведь на самом деле устами младенца глаголет истина. Какое удовольствие в том, что неделю закупаешь продукты, два дня стоишь на кухне, потом всем улыбаешься-подаешь-развлекаешь. Отвечаешь, замечу на неудобные, а то и бестактные вопросы.

Ну, а потом пару часов моешь посуду, убираешь квартиру и ищешь таблетки от головной боли. Какая-то сомнительная радость получается.

Минус еще и в том, что квартира небольшая, шумоизоляция плохая, и соседи нетерпимые: им мешают шумы, детские крики и так далее. Автор канала Нарру на платформе Дзен также задалась вопросом - на чем зиждется любовь к таким праздникам?

По ее мнению, это уже в менталитете заложено: где праздник, там и гости, и застолье:

Я вообще в последнее время не люблю звать в гости родственников и друзей. Мне интересней выехать на природу, дачу или турбазу. А дома - столько суеты!

Автор вспомнила, что порой даже приходилось звать гостей по очереди, потому что за один присест в доме не умещались. При этом некоторые из гостей ну очень наглые. И чувствуют себя не просто "как дома", а так, будто на самом деле хозяева - они.

Была шокирована, когда одна знакомая, придя ко мне домой, открыла платяной шкаф и даже примерила кофточку! Такой наглости еще не встречала, потому я просто перестала приглашать ее домой, без объяснений.

Некоторых нельзя выпроводить даже заполночь: они требуют "продолжения банкета". Такие тоже быстро попадают в черные списки.

Одна родственница рассказала, что к ней без предупреждения некоторые приходят с детьми. Однажды ребенок даже разбил ей экран на телефоне. Конечно, никакой компенсации за разбитый мобильник родственница не получила.

Автор канала призналась, что уже год никого к себе не приглашает. И вдруг поняла, что ведь и ее никто к себе не позвал!

Какая же я была наивная! Видимо, моим гостям просто было удобно приходить на готовое, и посуду мыть не надо. Гости, к слову, редко приносили какие-то подарки: просто приходили поесть, пообщаться и - уйти, как в мультике про Винни-Пуха.

Теперь, призналась, практикует лишь совместные выезды - на турбазу, дачу или на полянку. А к себе больше - ни-ни.