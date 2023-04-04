Пересадка будет гладкой: какие нюансы нужно учесть, чтобы рассада при переезде на грядку прижилась быстрее

За день до пересадки нужно щедро полить рассаду теплой водой, куда добавить препарат Корневин или Гетероауксин.

Если сеянцы не пикировались, и остались расти в общем ящике, нужно за час до операции полить грунт водой - так будет легче достать сеянцы и распутать корни.

Помнить, что между корешками и землей не должен оставаться воздух, потому после посадки грунт нужно хорошо уплотнить руками.

Рассаду огурцов и капусты нужно заглублять на 1см. У томатов переросший стебель можно засыпать даже наполовину - она от этого станет только крепче.

Перцы и баклажаны необходимо высажить на ту же глубину, на которой они росли до момента пересадки.

После посадки нужно хорошо полить сеянцы теплой водой, замульчировать грунт перегноем, торфом либо соломой. Это особенно важно, если грунт песчаный или тяжелый суглинистый.