Агроном со стажем научил, как кормить растения куриным пометом, в чем ошибки

Куриный помет помогает растениям быстро расти, правильно развиваться, хорошо плодоносить.

Важно помнить, что свежий помет вносить нельзя, только в жидком, сильно разбавленном виде - 1:15 или даже 1:20. Если добавить свежий, будут ожоги корней.

Также куриный помет проявляет длительный эффект, поэтому частые подкормки приведут к передозировке.

Хватит и трех подкормок за сезон, чтобы овощи росли как на дрожжах.

Если же вы вносите помет для ягодников или деревьев, то нужна всего одна подкормка. Делайте это либо осенью, либо весной.

Растения, которые любят кислые почвы (голубика, гортензия) плохо отнесутся к пометному удобрению.