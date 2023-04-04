CNN: экс-президент США Дональд Трамп арестован в рамках уголовного дела

«Дональд Трамп находится под стражей в офисе окружного прокурора Манхэттена в преддверии предъявления ему сегодня обвинения в суде, где он официально станет первым действующим или бывшим президентом США в истории, которому будут предъявлены уголовные обвинения», — говорится в материале, опубликованном на официальном веб-сайте CNN.

Отмечается, что Трампа будут фотографировать как подозреваемого в преступлении – в анфас и в профиль, также экс-президент США будет должен сдать отпечатки пальцев.

По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить предшественнику Джо Байдена обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.